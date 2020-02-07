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Стрілянина у Мукачеві: Аваков наказав посилити заходи безпеки

Новини » Політика     07.02.2020 - 20:29
Стрілянина у Мукачеві: Аваков наказав посилити заходи безпеки
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

У Мукачево вже залучені спецпризначенці поліції та Національної гвардії України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки через стрілянину у Мукачеві, внаслідок якої було поранено двоє осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Як зазначив міністр, наразі проводиться спеціальна поліцейська операція та пошуки учасників стрілянини.

"Сьогодні, 7 лютого, у Мукачеві відбулася перестрілка. У результаті із вогнепальними пораненнями до лікарняних закладів госпіталізовано двох осіб. Пошуки учасників стрілянини тривають, проводиться спеціальна поліцейська операція", - йдеться у повідомленні.

Аваков поділяє стурбованість місцевої влади криміногенною ситуацією в регіоні і віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема у місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачево сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьо.

Крім того, Мукачівська міська рада просить президента України Володимира Зеленського ввести в місто Нацгвардію через стрілянину в місті.

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Новини України МукачевоАрсен АваковСтрільба
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