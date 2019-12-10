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Стрілянина в Чехії: підозрюваний вистрілив собі в голову

Новини » Надзвичайні події     10.12.2019 - 11:45
Стрілянина в Чехії: підозрюваний вистрілив собі в голову
Фото: стрілянина в Чехії (stars24.cz)

В результаті стрілянини в Чехії загинули 7 людей

Підозрюваний у стрілянині в Чехії вистрілив собі в голову до приїзду поліцейських. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що поліція вистежила автомобіль. Незабаром поліція знайшла тіло підозрюваного.

Стрілянина в Чехії: підозрюваний вистрілив собі в головуФото: підозрюваний (twitter.com/PolicieCZ)

Раніше повідомлялося, що вранці в чеській поліклініці сталася стрілянина. Невідомий стріляв в один з верхніх поверхів лікарні. В результаті події загинули 6 людей.

У свою чергу, українське консульство в Чехії перевіряє чи не було серед постраждалих у стрільбі в лікарні громадян України. Представники консульства знаходяться на зв'язку з місцевими правоохоронцями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Празі під час стрілянини в лікарні поранили двох людей. Представник чеської поліції повідомив, що стрілянина сталася в п'ятницю, 8 березня, близько 23:00 за місцевим часом у відділенні гематології, один з пацієнтів відкрив вогонь по іншим людям, які перебували в палаті.

Нагадаємо, в Бразилії двоє підлітків влаштували стрілянину в школі в муніципалітеті Сузану, штаті Сан-Паулу, в результаті якої загинули п'ятеро учнів і один дорослий.

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Новини України ЧехияСтрільба
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