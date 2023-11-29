Протест перевозчиков на границе. Власти Польши призвали ЕК проверить соглашение с Украиной

Министр инфраструктуры Польши Алвин Гаджадхур обратился в Еврокомиссию с просьбой назначить комитет для проверки действия соглашения между Украиной и ЕС, согласно которому была приостановлена обязанность получения разрешений для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Польши .

Он также обратился к правительству Украины с просьбой отключить систему электронной очереди, по крайней мере, на двух пунктах пропуска на границе.

Польский чиновник в среду, 29 ноября, встретился с представителями отрасли автомобильного транспорта, которые участвуют в акции протеста на польско-украинской границе, и блокируют пункты пропуска для грузовиков.

Протестующие отказались расширять блокаду границы

Глава Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей Польши Вальдемар Ящур заявил, что протестующие не намерены прекращать забастовку.

"Но от того, чтобы распространить ее на следующие (пункты, - ред.) пересечения границы, мы отказались, хотя это уже готовилось. Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль грузовиков, въезжающих в Польшу", - рассказал представитель бастующих перевозчиков.

По его словам, количество нарушений среди украинских водителей "значительно, а привлечение государственных служб, по нашему мнению, еще слишком мало".

Что хочет Варшава на заседании транспортного совета ЕС

Заседание транспортного совета Евросоюза состоится 4 декабря в Брюсселе. Польская сторона просит, чтобы одним из вопросов повестки дня было "обсуждение последствий действия соглашения между Украиной и ЕС, которое действует с 1 июля 2022 года", - рассказали власти страны.

Перед этим Мининфраструктуры Польши также обратилось в Еврокомиссию с просьбой назначить комитет, проверяющий эти последствия.

Ситуация на украинско-польской границе

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на 4 пунктах пропуска. Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. В середине месяца частники такой акции отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

27 ноября власти Польши обратились к Украине с предложением относительно урегулирования ситуации на границе. Варшава, в частности, призвала Киев "срочно принять меры по выполнению требований польских автоперевозчиков, за которые отвечает украинская сторона".

Сегодня Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян раскритиковала реакцию польских властей на ситуацию с перекрытием перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной, а такою блокаду назвала "неприемлемой".