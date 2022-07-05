Стратегія ВООЗ щодо боротьби з курінням не працює, - експерти

"Інноваційні технології доставки нікотину продемонстрували свій потенціал як засоби, що допомагають кинути курити; також вони були рекомендовані міністерствами охорони здоров’я Великобританії та Нової Зеландії. Отже, дивує те, що Рамкова конвенція про боротьбу з тютюном і ВООЗ ставлять на один щабель з тютюновими виробами інноваційні пристрої для доставки нікотину, а також інші альтернативи, які не містять тютюну", - заявили експерти.

За даними ВООЗ, близько 1,3 млрд людей, або 22,3% населення Землі продовжує курити. З 2015 по 2020 рр. кількість курців зменшилася лише на 1,6%.

На думку Біглхола, стратегія боротьби з тютюнокурінням має передбачати перехід на альтернативні та безпечніші для здоров’я способи доставки нікотину, наприклад системи нагрівання тютюну та електронні сигарети.

Експерти критикують спроби тотального обмеження доступу до альтернативної нікотинової продукції у деяких країнах та закликають до збалансованого підходу в їх оподаткуванні та регулюванні.

Ряд країн вже імплементують цей підхід у власні політики. Так, наприклад, на думку представників Служби громадського здоров’я Великобританії, електронні системи доставки нікотину є на 95% менш шкідливими у порівнянні зі звичайними сигаретами, а отже, дають змогу курцю замінити більш шкідливі сигарети на продукти зі значно меншою шкодою.

Рут Боніта Біглхол і Роберт Біглхол вважають, що з одного боку, варто врахувати обґрунтовані занепокоєння щодо ризиків цієї продукції для молоді, яка не курить взагалі, із потенційними позитивами від припинення куріння серед дорослих.