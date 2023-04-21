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Стратегия и потребности ВСУ: Резников рассказал о повестке дня "Рамштайна"

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На заседании Контактной группы по обороне Украины будет обсуждаться стратегия нашего государства в борьбе против России, а также потребности ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

Он отметил, что сегодня - годовщина заседаний в формате "Рамштайн".

"На повестке дня - анализ сделанного, наша стратегия на 2023 год, текущие потребности Вооруженных Сил и распределение программ помощи всем подразделениям Вооруженных Сил Украины", - написал министр.

Резников отметил, что Украина чувствует поддержку партнеров и продолжает стремиться к победе.

Отметим, что Резников и министр обороны США Ллойд Остин уже встретились перед заседанием "Рамштайна"

Детальнее об ожиданиях от сегодняшнего заседания - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей РезниковВстреча Рамштайн