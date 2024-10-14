Страшный сон покупателя: как не купить бывшую машину такси

Почему покупатели так боятся вчерашнего такси? Потому что обычно он имеет минимальный остаток ресурса. А еще потому, что крайне изношенными они часто оказываются в молодом возрасте, что вдохновляет перекупщиков на тщательную маскировку большого пробега. К счастью, скрыть можно не все признаки таксомоторной службы, и о наиболее явных приметах мы сейчас поговорим.

Главные признаки автомобиля-такси

Прежде всего следует понимать, что достаточно много случаев, когда списанная с такси машина не имеет главного признака таксомоторного прошлого – видимых следов износа. Машины с премиальных служб или европейских транспортных компаний часто сохраняют вполне "семейный" вид и после списания. И это еще больше усложняет их фильтрацию покупателю.

- характерные для такси модели . Во-первых, каким-либо образом организованные службы такси обычно покупают для своих парков определенные модели автомобилей, причем обычно в простейших комплектациях: с базовым бензиновым двигателем и "механикой", без кондиционера, с минимумом стеклоподъемников и т.д. Следует заранее присмотритесь, чем преимущественно пользуются таксисты в вашем регионе. Хотя если машина таксировала в руках частника-одиночку, это может быть и упакованный экземпляр.

- Профессиональные отметки . Ищите отверстия, оставшиеся после демонтажа рации, крючка для микрофона или большого держателя для смартфона, царапины там, где он касался торпедо. Рассмотрите сверху крышу: нет ли там потертостей от плафона с шашечками и проволоки, простиравшейся к нему от двери, и ищите не только по центру крыши, но и с краю. Небольшая зона свежеполированной краски в том районе должна вас насторожить – если при маскировке следов пожалели денег на полирование всей крыши, прежнее месторасположение "гребешка" будет выглядеть именно так. На дверях и крышке багажника иногда остаются следы наклеек с логотипом таксопарка: в виде контуров на краске или в виде пятен более темной краски, не выгоревшей на солнце.

- Отметины в салоне . В проемах двери бывают видны следы частой посадки и выхода пассажиров: расшатаны сильнее обычной ручки дверных замков и многочисленные следы ногтей под ними, царапины от каблука на порогах и внизу дверных карт. Попытайтесь сравнить состояние сидений – в такси с большим пробегом водительское почти обязательно будет продавлено так как и соседнее, ведь с одним только водителем эти машины ездят мало. И пусть идеальное состояние обивки сидений и руля не сбивает вас с толку, ведь многие владельцы машин-такси используют чехлы на кресла и руль – чтобы перед продажей снять.

- характерный износ кузова . Люди садятся и выходят из такси несколько раз в час, поэтому занавес водительской двери изнашиваются не больше, чем других, особенно обеих правых. Хотя на обычных семейных автомобилях все наоборот.

Кратко

Наверное, надо добавить, что страшен не сам факт работы машины в такси, а последствия этой работы. Поэтому если есть возможность глубокой диагностики агрегатов, с нее можно и начинать оценку понравившейся вам на авторынке машины. А сугубо "токсичные" дефекты будут только дополнением к результатам инструментальной диагностики и объяснением выявленного плохого состояния.