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У Страсбурзі зруйнували єврейський меморіал

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 17:15
У Страсбурзі зруйнували єврейський меморіал
Фото: меморіал у Страсбурзі (twitter.com/JComm_BlogFeeds)

Влада міста заявила, що роблять все можливе для упіймання вандалів

Заступник мера Страсбургу Ален Фонтанель повідомив, що на місці старої синагоги був зруйнований меморіальний камінь, який розташований на місці синагоги, що була спалена нацистами в 1940 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Фонтанель заявив, що дані дії є "новим актом антисемітизму в нашому місті", а також додав, що "історія повторюється". Він розповів, що влада міста робить все можливе для того, що б зловити нападників.

Також повідомляється, що в минулому місяці були сплюндровані могили на прилеглому єврейському кладовищі. Могили були розмальовані свастиками і антисемітськими гаслами на кладовищі в Катценхаймі, який знаходиться за 20 кілометрів від Страсбургу.

Президент Франції Еммануель Макрон, який відвідав місце події, висловив свою "повну рішучість боротися з антисемітизмом у всіх його формах".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що антисемітизм досяг гіршого рівня з Другої світової війни. На думку Макрона, ситуація з антисемітизмом тільки погіршується.

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