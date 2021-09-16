Країни ОДКБ створять військову поліцію, слідство і трибунали

Країни-учасниці Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) створять військову поліцію, слідство, прокуратуру і суди. Відповідну угоду було підписано на сьогоднішньому саміті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДКБ .

Повідомляється, що президенти країн ОДКБ підписали угоду з питань юрисдикції та надання правової допомоги у справах, пов'язаних з тимчасовим перебуванням формувань сил і засобів колективної безпеки на територіях країн ОДКБ

"Документ регламентує створення механізму співпраці компетентних органів держав-членів ОДКБ: військової поліції, військового слідства, військової прокуратури, військових судів (трибуналів) - у кримінальних та адміністративних справах щодо осіб, що входять до складу формувань сил і засобів системи колективної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.