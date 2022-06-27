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Країни G7 мають намір збільшити інвестиції у видобуток нафти і газу

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Берлін, Понеділок 27 червня 2022 02:34
Країни G7 мають намір збільшити інвестиції у видобуток нафти і газу Фото: країни Великої сімки збільшать інвестиції у видобуток нафти (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Лідери країн "Великої сімки" наполягають на необхідності збільшення інвестицій у видобуток викопних джерел енергії. В першу чергу, мається на увазі наростити обсяги постачання природного газу і нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Політики активно обговорюють, чи зможе такий крок відповідати зобов'язанню, взятому деякими країнами на конференції COP26 ООН з припинення фінансування міжнародних проектів видобутку викопного палива заради зниження шкідливих викидів в атмосферу.

"Можливо в спільній декларації з'явиться формулювання, що інвестиції в викопні джерела енергії повинні бути можливі тільки протягом певного часу до закінчення енергетичної кризи", — заявив один з дипломатів ЄС, знайомих з ходом переговорів.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі публічно заявив у неділю, що є короткострокові потреби в інвестиціях в газову інфраструктуру країн, що розвиваються. Він також підкреслив, що в майбутньому цю інфраструктуру можна буде переобладнати для використання водню.

Раніше повідомлялося, що країни-учасниці "Великої сімки" візьмуть на себе зобов'язання надавати Україні безстрокову підтримку у війні проти Російської Федерації.

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