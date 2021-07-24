Країни G20 не домовилися щодо стримування зміни клімату і декарбонізації

Це випливає з декларації, оприлюдненої в Італії, де в дводенній зустрічі з питань клімату брали участь міністри навколишнього середовища і міністри енергетики G20.

Як повідомив у п'ятницю, 23 липня, італійський міністр охорони навколишнього середовища та захисту території моря Роберто Чинголані, прийняття цільового показника не підтримав цілий ряд країн.

Йохен Фласбарт, Державний секретар німецького Федерального Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки, у свою чергу, зазначив, що переговори виявилися складними. Країни не змогли зійтися і на тому, щоб повністю виключити використання вугілля в енергетиці до 2025 року.

Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Патрісія Еспіноса в цьому зв'язку вказала, що "двадцятка" відповідальна за 80 відсотків усіх глобальних викидів, що ведуть до кліматичних наслідків. За словами Еспіноси, країни G20 повинні продемонструвати велику рішучість в ході Конференції ООН (COP26) в шотландському Глазго.