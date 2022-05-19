Країни Європи фіксують спалах віспи мавп: що потрібно знати

Де вже виявили віспу мавп

Влада Іспанії та Португалії оголосила про виявлення понад 40 підозр на це захворювання. При цьому спалахи зосереджені в районі столиць - Мадрида і Лісабона. Примітно, що захворювання фіксують виключно у чоловіків, частина з них має гомосексуальну орієнтацію.

Також відомо про декілька випадків у Великобританії, Італії, Швеції, а також у Сполучених Штатах. Вірус знайшли у чоловіків, які їздили в африканські країни.

Рідкісний вірус

Віспа мавп - рідкісне вірусне захворювання, яке передається людині від тварин. Симптоми схожі з тими, які в минулому спостерігалися у хворих на натуральну віспу, але менш серйозні.

Відзначимо, в 1980 році вірус натуральної віспи було остаточно переможено, і після припинення використання вакцин саме віспа мавп вийшла на перше місце за патогенністю для людини. Випадки захворювання виникають в районах Африки з тропічними вологими лісами.

Як передається

Первинне зараження відбувається при прямому контакті з кров'ю, біологічними рідинами, а також ураженою шкірою або слизовою інфікованих тварин. Документально зареєстровано випадки зараження після контактів з мавпами, гамбійськими щурами і білками. Ще одним фактором ризику є вживання м'яса заражених тварин без належної термічної обробки.

Передається від людини до людини при тісному контакті з пошкодженою шкірою, біологічними рідинами або виділеннями з дихальних шляхів пацієнта. Найчастіше зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, але може і статевим.

Ознаки та симптоми

Інкубаційний період зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня:

період інвазії ( 0-5 днів) - характерні лихоманка, сильний головний біль, збільшення лімфовузлів, біль у спині, м'язовий біль і сильна слабкість;

період висипань на шкірі (через 1-3 дні після початку лихоманки) - з'являється висип на обличчі, який поширюється на інші частини тіла. Висипання проходять кілька етапів розвитку - від макулопапул (уражень шкіри з плоским підставою) до везикул (невеликих наповнених рідиною бульбашок) і пустул, які приблизно через 10 днів покриваються скоринками. До повного зникнення скоринок може пройти три тижні.

Шкірні ураження з'являються на мембранах слизових оболонок порожнини рота (в 70% випадків), геніталіях (30%), а також на кон'юнктиві (столітті) (20%) і рогівці (очному яблуці).

Як лікувати

Зазвичай віспа мавп проходить сама, але симптоми зберігаються від 14 до 21 дня. Важкі випадки частіше фіксують серед дітей, і вони пов'язані зі ступенем впливу вірусу, станом здоров'я пацієнта і тяжкістю ускладнень.

Специфічні види лікування або вакцини від віспи мавп відсутні. Відомо, що ті, у кого є щеплення від натуральної віспи, менш схильні до важкого перебігу цієї хвороби.

Що відомо про летальність

Летальність варіюється в широких межах в залежності від епідемії, але в документально зареєстрованих випадках становила менше 10%. Більшість випадків смерті відбувається серед дітей раннього віку. Загалом молодші вікові групи можуть бути більш чутливими до захворювання віспи мавп.