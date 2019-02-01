Країни ЄС вирішили створити контактну групу по ситуації у Венесуелі

Група буде діяти протягом 90 днів

Высокий Представитель ЕС Федерика Могерини заявила, что было принято решение о создании международной контактной группы по ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского союза.

Так, группа будет действовать в течение ограниченного времени, который определен в 90 дней.

"Мы приняли решение учредить международную контактную группу, которое было согласовано со всеми странами-членами ЕС и с несколькими странами Латинской Америки, которые примут в ней участие", - заявила Могерини.

По ее словам, задачей международной контактной группы станет наработка общего понимания и скоординированных подходов для разрешения ситуации в Венесуэле мирным и демократическим путем.

Отмечено, что результатом работы группы должно стать предоставление гражданам Венесуэлы возможности определять собственное будущее путем проведения новых выборов, во время которых будет гарантирован свободный и справедливый процес.

Сообщается, что часть группы составят страны ЕС, среди которых Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды и Великобритания. Часть группы от Латинской Америки будут представлять Эквадор, Коста Рика, Уругвай и Боливия. Еще от нескольких стран, к которым был направлен запрос, ответ ожидается в течение одного-двух дней.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала протестов в Венесуэле погибли 35 человек в 10 штатах.