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Країни ЄС припинили пропускати фури з реєстрацією в Росії та Білорусі

Фото: фури з Росії та Білорусі вже не можуть потрапити в країни ЄС (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Країни Європейського союзу з 8 квітня припинили пропуск на свою територію автомобілів, зареєстрованих в Росії та Білорусі. Рішення прийнято в рамках п'ятого санкційного пакету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Федеральної митної служби Росії.

Нові санкції торкнулися заборони на автомобільні вантажоперевезення по території ЄС, в тому числі транзитні. Тепер фури з білоруськими реєстраційними знаками не зможуть переміщати вантажі по території країн ЄС.

"За наявною інформацією, обмеження поки не поширюються на автомобільні вантажоперевезення, що здійснюють доставку фармацевтичної, медичної, харчової та с/г продукції, включаючи пшеницю, а також доставку енергоносіїв, кольорових металів і добрив. Автодорожнє сполучення для гуманітарних цілей також залишається відкритим", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що транзит в Калінінградську область поки зберігається, але тільки для автотранспорту, зареєстрованого в Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС зобов'язав фури з Росії та Білорусі виїхати з території країн Європейського союзу до 16 квітня.

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