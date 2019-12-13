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Країни ЄС домовилися про перехід на кліматичну нейтральність

Новини » В світі     13.12.2019 - 06:15
Країни ЄС домовилися про перехід на кліматичну нейтральність
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Європа до 2050 року має перетворитися на перший кліматично-нейтральний континент

Лідери країн Європейського Союзу (ЄС) підтримали "Зелену угоду" - запропонований Єврокомісією план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року. Про це на прес-конференції повідомили президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає РБК-Україна.

За словами Мішеля, країни ЄС врахували позицію Польщі, яка потребує більше часу, щоб адаптуватися до "Зеленої угоди", виходячи із суттєвої енергетичної залежності від вугілля.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила високий інтерес та підтримку "Зеленої угоди" європейськими лідерами. За її словами ЄС має рішучість подолати кліматичні зміни та перетворити цю роботу у нові можливості.

"Зараз ЄС знаходиться у цьому на передовому фронті, і ми хочемо залишити за собою позицію лідера у цьому питанні", - зауважила президент ЄК.

За словами Ляєн, у березні Єврокомісія запропонує новий кліматичний закон у розвиток представленої раніше "зеленої" дорожньої карти.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала програму Європейського Союзу щодо захисту клімату, метою якої стане досягнення до 2050 року повної кліматичної нейтральності в країнах ЄС. За її словами, в найближчі роки буде виділено загалом 100 мільярдів євро, а до 2030 року - один трильйон євро.

Як повідомляло РБК-Україна, 9 жовтня, уряд Німеччини прийняв так званий кліматичний пакет - програму заходів для досягнення до 2030 року цілей в області захисту клімату.

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