Країни ЄС в 2019 році надали найбільшу кількість дозволів для проживання українцям

Фото: карта Європи (pixabay.com)

Країни Євросоюзу у 2019 році видали найбільше дозволів на проживання українцям. Більшість дозволів були видані для роботи.

Про це пише DW, посилаючись на дані статистичного відомства ЄС.

Країни ЄС у 2019 році видали громадянам країн, які не входять в об'єднання, три мільйони перших дозволів на проживання. Це на 6 відсотків (або 163 тисячі) більше в порівнянні з 2018 роком.

Найбільшою групою іноземців, які отримали перші дозволи на проживання в ЄС в минулому році, стали українці - 757 тисяч осіб. Майже чотири п'ятих дозволів їм видала Польща.

Далі йдуть громадяни Марокко (133 тисячі), з яких 47 відсотків оселилися в Іспанії, і індійці (131 тисяча), основним напрямком для яких (19 відсотків) була Німеччина.

Після китайців (110 тисяч), бразильців (101 тисяча) та сирійців (95 тисяч) за кількістю отриманих дозволів йдуть росіяни (76 тисяч). Головні причини отримання першого дозволу на проживання в ЄС у них - сімейні обставини (33 відсотка), робота (25 відсотків) і освіта (17 відсотків).

У десятці країн, громадяни яких отримали найбільше дозволів, - також Туреччина (75 тисяч), США (74 тисячі) та Білорусь (70 тисяч).

РБК-Україна раніше писало, що за оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, на сьогоднішній день українці працюють у кожній п'ятій польській компанії.