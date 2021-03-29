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Країни Африки домовилися про закупівлю 400 млн доз вакцини Johnson&Johnson

Новость на русском → Африка, Понеділок 29 березня 2021 17:29
Країни Африки домовилися про закупівлю 400 млн доз вакцини Johnson&Johnson Фото: вакцина Johnson&Johnson (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Африканський союз домовився з компанією Johnson&Johnson про постачання вакцини від коронавіруса. Угода передбачає поставку 400 мільйонів доз.

Про це повідомляє Reuters.

Підрозділ J&J Janssen Pharmaceutica погодився поставити 220 мільйонів доз однодозовой вакцини в африканські країни. Угода передбачає можливість додаткової доставки 180 мільйонів доз до 2022 році.

За цим контрактом поставки на континент почнуться з третього кварталу поточного року.

Континент відчуває труднощі з вакцинацією людей від коронавіруса. Країни хочуть прищепити хоча б 60% населення (750 мільйонів чоловік) для досягнення імунітету до хвороби.

Вакцина J&J залишається єдиною в світі, для імунізації за допомогою якої потрібна тільки одна ін'єкція для людини.

Раніше повідомлялося, що Південноафриканська республіка (ПАР) продала мільйон доз вакцини AstraZeneca Африканського союзу. В країні відмовилися від препарату через його неефективність проти місцевого варіанту коронавіруса.

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