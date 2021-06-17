Странніков: податкова політика влади призведе до зростання цін на нерухомість на 20%

Податкова політика влади призведе до підвищення цін на нерухомість, податків для фермерів і збитків для місцевих бюджетів.

"У законопроекті №5600, який влада називає «антиолігархічним», насправді закладена низка норм, які серйозно вдарять по місцевих бюджетах та середньому класу. Зокрема, оподаткування ПДВ першої купівлі житла, збільшення податку на доходи фізичних осіб від продажу третьої і наступних об'єктів нерухомого майна втричі. Фактично, внаслідок цих нововведень житло для українців здорожчає на 20%. Зрозуміло, що з такою податковою політикою середнього класу в Україні не буде ще десятки років", - наголосив Странніков.

Депутат Київради від "УДАРу Віталія Кличка" зазначив, що законопроєкт передбачає суттєва підвищення податків для фермерів і позбавлення місцевих бюджетів частини доходу.

"Цей же законопроект передбачає збільшення частки акцизу на тютюнові вироби, що сплачується у державний бюджет. Втратять від цього, в першу чергу місцеві бюджети. А також підвищення податків для фермерів і введення мінімального податкового зобов’язання. Якщо сума всіх сплачених податків буде меншою за фіксовану ставку, треба буде доплачувати. Розмір ділянки, врожай з якої не оподатковується, зменшать в чотири рази, а з ділянки більше 50 га треба буде платити 18% ПДФО і військовий збір. Тобто українців навмисне підштовхують до того, щоб задешево продати землю, а не обробляти її. В результаті, тисячі гектарів перейдуть у власність міжнародних корпорацій, а люди залишаться ні з чим", - підкреслив Странніков.

Він зазначив, що "УДАР" категорично проти посилення податкового тиску на українських громадян, малий і середній бізнес.