У країнах ЄС відкривають пункти для складання ЗНО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра освіти Віри Рогової в ефірі національного телемарафону.

За її словами, міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся з відповідним проханням до своїх колег у країнах Європи.

"Вже є попередня домовленість про 2 центри в Німеччині, 2 в Італії та 6 у Польщі, оскільки найбільше наших дітей перебуває саме в Польщі – про це ми мали розмову під час моніторингового візиту до країн ЄС", - зазначила Віра Рогова.