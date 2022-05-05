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У країнах ЄС відкривають пункти для складання ЗНО

Фото: ЗНО (Уніан)
Автор: Євгеній Прокопенко

У країнах Європейського Союзу та Великій Британії створять пункти складання мультипредметного тесту ЗНО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра освіти Віри Рогової в ефірі національного телемарафону.

За її словами, міністр освіти Сергій Шкарлет звернувся з відповідним проханням до своїх колег у країнах Європи.

"Вже є попередня домовленість про 2 центри в Німеччині, 2 в Італії та 6 у Польщі, оскільки найбільше наших дітей перебуває саме в Польщі – про це ми мали розмову під час моніторингового візиту до країн ЄС", - зазначила Віра Рогова.

Нагадаємо, українські абітурієнти, які хочуть у 2022 році вступати в українські вузи та знаходяться зараз в європейських країнах, зможуть скласти мультипредметний тест за місцем проживання.

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ЗНО