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Країна в Центральній Америці першою в світі ввела обов'язкову вакцинацію дітей від COVID

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Сан-Хосе, Субота 06 листопада 2021 15:42
Країна в Центральній Америці першою в світі ввела обов'язкову вакцинацію дітей від COVID Фото: Коста-Рика першою в світі ввела обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Коста-Рика стала першою країною у світі, влада якої ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для дітей у віці від 5 до 11 років. Щеплення неповнолітнім почнуть робити з березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ країна.

"Національна комісія з вакцинації та епідеміології (CNVE) постановила, що вакцинація від коронавірусу стає обов'язковою для всіх неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що в країні для дітей вже обов'язкові щеплення від вітряної віспи, поліомієліту і вірусу папіломи людини. Тепер до переліку cnve включена вакцинація від коронавірусу.

Почати вакцинувати дітей від коронавірусу у віці від 5 до 11 років планується з березня 2022 року. Щеплення робитимуть препаратом Pfizer.

Повідомляється також, що 73% підлітків країни у віці від 12 до 19 років вже щеплені як мінімум однією дозою вакцини від коронавірусу.

МОЗ Коста-Рики нагадав, що агентство США з контролю за продуктами і ліками (FDA) нещодавно дозволило екстрене використання цієї вакцини для дітей віком від 5 до 11 років.

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Коста-Рика Вакцинація Коронавірус
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