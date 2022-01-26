Країна-сусідка України встановила рекорд із захворюваності на COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Щоденна кількість нових випадків зараження коронавірусом в Угорщині сьогодні, 26 січня, підскочила до рекордних 20 174.

У цей же час урядові дані показують, що кількість пацієнтів, які проходять лікування в лікарнях, залишається на відносно низькому рівні. За офіційними даними, на даний час у лікарнях перебувають 3 145 пацієнтів з коронавірусом. З них 164 особи на штучній вентиляції легень.