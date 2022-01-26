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Країна-сусідка України встановила рекорд із захворюваності на COVID

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Угорщина, Середа 26 січня 2022 10:56
Країна-сусідка України встановила рекорд із захворюваності на COVID Фото: в Угорщині рекорд випадків COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Угорщина встановила новий щоденний рекорд за кількістю випадків COVID. Хвиля штаму "Омікрон" у країні триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Щоденна кількість нових випадків зараження коронавірусом в Угорщині сьогодні, 26 січня, підскочила до рекордних 20 174.

У цей же час урядові дані показують, що кількість пацієнтів, які проходять лікування в лікарнях, залишається на відносно низькому рівні. За офіційними даними, на даний час у лікарнях перебувають 3 145 пацієнтів з коронавірусом. З них 164 особи на штучній вентиляції легень.

Нагадаємо, вперше з початку пандемії кількість нових випадків зараження в Німеччині перевищила 150 тисяч, а тижневий коефіцієнт зараження - 900. Завантаженість відділень реанімації теж зростає, але залишається поки що на невисокому рівні.

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