Країна-сусідка України встановила рекорд із захворюваності на COVID
Угорщина встановила новий щоденний рекорд за кількістю випадків COVID. Хвиля штаму "Омікрон" у країні триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Щоденна кількість нових випадків зараження коронавірусом в Угорщині сьогодні, 26 січня, підскочила до рекордних 20 174.
У цей же час урядові дані показують, що кількість пацієнтів, які проходять лікування в лікарнях, залишається на відносно низькому рівні. За офіційними даними, на даний час у лікарнях перебувають 3 145 пацієнтів з коронавірусом. З них 164 особи на штучній вентиляції легень.
Нагадаємо, вперше з початку пандемії кількість нових випадків зараження в Німеччині перевищила 150 тисяч, а тижневий коефіцієнт зараження - 900. Завантаженість відділень реанімації теж зростає, але залишається поки що на невисокому рівні.