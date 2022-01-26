Страна-соседка Украины установила рекорд по заболеваемости COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом в Венгрии сегодня, 26 января, подскочило до рекордных 20 174.

В єто же время правительственные данные показывают, что количество пациентов, проходящихся на лечении в больницах, остается на относительно низком уровне. По официальным данным, в настоящее время в больницах находятся 3 145 пациентов с коронавирусом. Из них 164 человека на искусственной вентиляции легких.