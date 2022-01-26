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Страна-соседка Украины установила рекорд по заболеваемости COVID

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Венгрия, Среда 26 января 2022 10:56
Страна-соседка Украины установила рекорд по заболеваемости COVID Фото: в Венгрии рекорд по случаям COVID (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Венгрия установила новый ежедневный рекорд по количеству случаев COVID. Волна штамма "Омикрон" в стране продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом в Венгрии сегодня, 26 января, подскочило до рекордных 20 174.

В єто же время правительственные данные показывают, что количество пациентов, проходящихся на лечении в больницах, остается на относительно низком уровне. По официальным данным, в настоящее время в больницах находятся 3 145 пациентов с коронавирусом. Из них 164 человека на искусственной вентиляции легких.

Напомним, впервые с начала пандемии число новых случаев заражения в Германии превысило 150 тысяч, а недельный коэффициент заражаемости - 900. Загруженность отделений реанимации тоже растет, но остается пока на невысоком уровне.

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