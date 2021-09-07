Країн-власників балістичних ракет підводного запуску стало більше: список

Південна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети підводних човнів власного виробництва з нової субмарини. Вона стала восьмою країною в світі, що володіє цією зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.
Такими ракетами володіють:
Тест провели минулого місяця під керівництвом Агентства оборонних розробок Південної Кореї.
Підводний човен Dosan Ahn Chang-ho водотоннажністю 3000 тонн оснащений шістьма вертикальними пусковими контейнерами. Вважається, що ця БРПЧ Hyunmoo 4-4 - модифікація ракети Hyunmoo-2B з дальністю польоту близько 500 км, і що її будуть оснащувати неядерними боєголовками.