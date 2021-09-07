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Країн-власників балістичних ракет підводного запуску стало більше: список

Автор: Анастасія Рокитна

Південна Корея провела випробувальний запуск балістичної ракети підводних човнів власного виробництва з нової субмарини. Вона стала восьмою країною в світі, що володіє цією зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yonhap.

Такими ракетами володіють:

  • США,
  • Росія,
  • Британія,
  • Франція,
  • Індія,
  • Китай,
  • КНДР,
  • тепер і Південна Корея.

Тест провели минулого місяця під керівництвом Агентства оборонних розробок Південної Кореї.

Підводний човен Dosan Ahn Chang-ho водотоннажністю 3000 тонн оснащений шістьма вертикальними пусковими контейнерами. Вважається, що ця БРПЧ Hyunmoo 4-4 - модифікація ракети Hyunmoo-2B з дальністю польоту близько 500 км, і що її будуть оснащувати неядерними боєголовками.

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Южная Корея