Страха "эскалации" больше нет, - посол Эстонии о помощи Запада Украине

У стран Запада уже нет страха "эскалации" с оказанием помощи Украине.
Такое мнение в интервью РБК-Украина высказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.
"Думаю, больше нет. Сейчас мы видим, что все больше стран поставляют Patriot и другие системы ПВО. Многие страны не ограничивают Украину в использовании своего оружия для атак на объекты на федеральной территории России. Сейчас мы видим, что США сняли все эти ограничения", - констатировала она.
В частности, она отметила, что такие решения два года назад нельзя было и представить.
"Итак, этих угроз эскалации их больше нет. И я думаю, что Россия тоже очень хорошо это понимает", - добавила посол.
Слова посла подтверждаются несколькими недавними заявлениями западных лидеров. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, недавно говоря об ударах по РФ с F-16, заявил, что у Украины есть право на самозащиту, это не эскалация.
Кроме того, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отмечал, что разрешение США на удары из американского оружия по целям на территории России, призвано лучше защитить Украину и не приведет к эскалации боевых действий на фронте.
Аналогичное мнение и у канцлера Германии Олафа Шольца, касающееся ударов немецким оружием по территории РФ.
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