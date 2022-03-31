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Страхові збитки від російського вторгнення в Україну можуть досягти 35 млрд доларів, - S&P

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Лондон, Четвер 31 березня 2022 17:51
Страхові збитки від російського вторгнення в Україну можуть досягти 35 млрд доларів, - S&P Фото: війна Росії проти України призведе до збитків страховиків на 35 млрд доларів (pglobal.com)
Автор: Олександр Білоус

S&P Global прогнозує збитки на ринку спеціального страхування в розмірі 16-35 млрд доларів через війну Росії проти України. Ця сума включає в себе можливі збитки від авіаційного страхування на загальну суму від 6 до 15 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними S&P, інші напрямки, на які, ймовірно, вплине війна, включають кібербезпеку, страхування від політичних ризиків і військове страхування на морі.

Авіаційний ринок очікує роки юридичних суперечок між орендодавцями і страховиками з приводу літаків, що застрягли в Росії через її вторгнення в Україну і наступних західних санкцій.

Найбільший у світі орендодавець літаків AerCap подав страховий позов на суму 3,5 мільярда доларів щодо понад 100 літаків, що застрягли в Росії.

"Ми вважаємо, що може знадобитися багато років, щоб врегулювати остаточні збитки, понесені лізинговими компаніями, страховиками і перестраховиками", - йдеться в повідомленні S&P.

За його словами, 21 найбільша глобальна перестрахувальна компанія, рейтингована S&P, ймовірно, понесе близько половини загальних збитків.

Це вдарить по доходах більшості з них, в той час як для "декількох винятків" це також може вдарити по їх капітальних позиціях, враховуючи, що вони також зіткнулися з великими збитками від стихійних лих вже в цьому році.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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