Страхові збитки від російського вторгнення в Україну можуть досягти 35 млрд доларів, - S&P

S&P Global прогнозує збитки на ринку спеціального страхування в розмірі 16-35 млрд доларів через війну Росії проти України. Ця сума включає в себе можливі збитки від авіаційного страхування на загальну суму від 6 до 15 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними S&P, інші напрямки, на які, ймовірно, вплине війна, включають кібербезпеку, страхування від політичних ризиків і військове страхування на морі.

Авіаційний ринок очікує роки юридичних суперечок між орендодавцями і страховиками з приводу літаків, що застрягли в Росії через її вторгнення в Україну і наступних західних санкцій.

Найбільший у світі орендодавець літаків AerCap подав страховий позов на суму 3,5 мільярда доларів щодо понад 100 літаків, що застрягли в Росії.

"Ми вважаємо, що може знадобитися багато років, щоб врегулювати остаточні збитки, понесені лізинговими компаніями, страховиками і перестраховиками", - йдеться в повідомленні S&P.

За його словами, 21 найбільша глобальна перестрахувальна компанія, рейтингована S&P, ймовірно, понесе близько половини загальних збитків.

Це вдарить по доходах більшості з них, в той час як для "декількох винятків" це також може вдарити по їх капітальних позиціях, враховуючи, що вони також зіткнулися з великими збитками від стихійних лих вже в цьому році.