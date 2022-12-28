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Страховщики отказались страховать суда из Украины и РФ от рисков войны

Фото: страховщики отказались страховать суда из Украины и РФ от рисков войны (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Страхователи судов заявили, что отменяют покрытие рисков войны в России, Украине и Беларуси после выхода перестраховщиков из региона из-за больших убытков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перестраховщики, страхующие страховщиков, обычно возобновляют свои годовые контракты со страховыми клиентами 1 января. Однако этого не произойдет через выход перестраховщиков из региона. Они вышли из-за большого ущерба от войны, которую начала Россия против Украины.

Напомним, три японских страховых компании заявили, что в результате войны с 1 января не будут страховать суда во всех водах России.

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