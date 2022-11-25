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Страховые организации призвали как можно быстрее принять реформу градостроительства

Фото: страховые организации призвали как можно быстрее принять реформу градостроительства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Лига страховых организаций Украины, ассоциация "Страховой бизнес" и Харьковский союз страховщиков призвали парламент принять во втором чтении законопроект №5655 о реформе градостроительства, инициированный заместителем председателя комитета ВРУ по организации госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Еленой Шуляк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо-обращение к председателю ВР и премьер-министру.

"Законопроектом предусмотрено осуществление деятельности по проведению экспертизы проектной документации на строительство экспертной организацией и осуществление градостроительного контроля уполномоченным лицом по градостроительному контролю при условии предварительного заключения договора страхования профессиональной ответственности, заключаемого на весь срок осуществления деятельности экспертной организацией и уполномоченным лицом по градостроительному контролю", - говорится в совместном заявлении.

Представители страховых организаций убеждены, что такое условие осуществления деятельности будет способствовать защите прав и законных интересов потребителей и заказчиков, возмещению в соответствии с законодательством потенциального вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также приближает законодательство Украины к стандартам и применяемым практикам. в строительстве в странах ЕС.

Ассоциации убеждены, что предусмотренное законопроектом №5655 реформирование строительной отрасли будет способствовать экономическому росту государства, созданию необходимых условий для решения самых главных для страны социальных проблем и улучшению инвестиционного климата, а строительная отрасль станет одним из драйверов восстановления экономики.

Напомним, ранее законопроект №5655 призвали как можно скорее принять члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики Украины.

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