Страховые организации призвали как можно быстрее принять реформу градостроительства

"Законопроектом предусмотрено осуществление деятельности по проведению экспертизы проектной документации на строительство экспертной организацией и осуществление градостроительного контроля уполномоченным лицом по градостроительному контролю при условии предварительного заключения договора страхования профессиональной ответственности, заключаемого на весь срок осуществления деятельности экспертной организацией и уполномоченным лицом по градостроительному контролю", - говорится в совместном заявлении.

Представители страховых организаций убеждены, что такое условие осуществления деятельности будет способствовать защите прав и законных интересов потребителей и заказчиков, возмещению в соответствии с законодательством потенциального вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также приближает законодательство Украины к стандартам и применяемым практикам. в строительстве в странах ЕС.

Ассоциации убеждены, что предусмотренное законопроектом №5655 реформирование строительной отрасли будет способствовать экономическому росту государства, созданию необходимых условий для решения самых главных для страны социальных проблем и улучшению инвестиционного климата, а строительная отрасль станет одним из драйверов восстановления экономики.

Напомним, ранее законопроект №5655 призвали как можно скорее принять члены коалиции "Украинский совет бизнеса", в состав которой входит 104 бизнес-ассоциаций разных отраслей экономики Украины.