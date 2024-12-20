Страховая компания ARX отмечает 30-летие и поддерживает ВСУ вместо празднований

Сегодня страховая компания ARX отмечает важное событие – свое 30-летие. За три десятилетия компания стала одним из лидеров страхового рынка Украины, уверенно выстраивая доверие клиентов и партнеров, пример качественного сервиса, инноваций и надежность в самые сложные времена.

Этот юбилей — не просто годы на рынке, а роль одной компании в развитии страхового сектора, экономики и становления культуры страхования среди украинцев.

Однако 2024 – это год, когда приоритеты каждого украинца неизменно определяются главной целью: помощью ВСУ. В связи с этим ARX приняла решение отпраздновать годовщину направив 10 млн грн неизменному партнеру – фонду компетентной помощи армии «Повернись живим»

«Для нас 30 лет – это не только достижения, но и ответственность перед страной и людьми, которые доверяют нам свое настоящее и будущее. У каждого топ-менеджера сегодня должно быть две цифры в голове: сколько мы уплатили налогов и сделали донатов. Продолжаем работать для клиентов и поддерживать Украину на пути к победе», – комментирует председатель правления Андрей Перетяжко.

ARX ​​и ARX life – крупнейшие налогоплательщики на украинском страховом рынке!

Всего с начала полномасштабного вторжения уплачено более 1,2 млрд грн в государственный бюджет, внося весомый вклад в экономическое развитие страны.

Поддержка ВСУ является важной частью ценностей компании. С начала полномасштабной войны ARX систематически вовлекается в помощь военным, обеспечивая финансовую поддержку, оборудование и необходимые ресурсы для фронта, общая сумма помощи уже превысила 80 млн грн.