Страховая "ІНГО" сообщила, что готова компенсировать аграриям ущерб от войны

Cтраховая компания "ИНГО" сообщила о новом страховом покрытии. Теперь, кроме страховой защиты озимых посевов от погодных рисков, компания готова компенсировать ущерб за ущерб из-за военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Это поможет аграриям сохранить финансовую стабильность, несмотря на все трудности, связанные с войной, считают в компании.

В новой страховой программе озимые посевы пшеницы, рапса, ячменя и ржи защищены от целого ряда погодных рисков (например, чрезвычайно низкой температуры, ледовой корки, выпревания, засухи и т.п.), эпифитотийного развития болезней растений и размножения вредителей, а также противоправных действий.

От военных рисков посевы можно страховать на любой неоккупированной территории, но не ближе 50 км от зоны боевых действий или границы с Беларусью и Россией.

"В мировой практике военные риски всегда находятся в перечне стандартных исключений, а ущерб по ним не возмещается. Однако сейчас в Украине сложилась ситуация, когда мы готовы пересматривать правила, чтобы создать для аграриев больше возможностей. Ведь понимаем, что от их успеваемости зависит не только экономическое состояние аграрного сектора, но и многих других", - отметил директор департамента корпоративного страхования "ИНГО" Сергей Кривошеев.

"ИНГО" компенсирует расходы на посев и выращивание застрахованных культур, которые были повреждены или уничтожены из-за военных действий (в том числе маневры или другие меры), строительства оборонных сооружений, а также возместит затраты на разминирование. Компания берет на себя компенсацию таких расходов в зависимости от объема застрахованных посевов с лимитом от 500 тыс. до 2 млн. грн.

Процесс урегулирования страховых случаев по военным рискам не отличается от стандартных процедур. Поэтому получить возмещение ущерба пострадавшему агропредприятию сможет в течение 15 дней после оформления документов в рассрочку.

Документ, подтверждающий факт наступления страхового случая по военным рискам, необходимо получить в военно-гражданской администрации, ГСЧС или Национальной полиции.

Воспользоваться предложением страхования военных рисков могут предприятия, выращивающие озимые культуры промышленным способом и страхующие более 1500 га. Посевы принимаются на страхование до 15 декабря 2023г.

Напомним, с 2017 года основным акционером компании является украинская бизнес-группа DCH. "ИНГО" входит в список крупнейших страховых компаний Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам выплат страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на разные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

"ИНГО" - полный член Моторного (транспортного) Страхового Бюро Украины (МТСБУ), член Американской Торговой Палаты (АСС), Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Национальной Ассоциации Страховщиков Украины (НАСУ) и Международной Торговой Палаты (ICC).

21 сентября 2023 г. "IBI-рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК "ИНГО" по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА.