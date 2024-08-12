Страховая ARX подвела финансовые итоги работы за 6 месяцев 2024 года

Подведены итоги работы страховой компании ARX
Сумма валовых премий ARX, которая занимается рисковым страхованием, за 6 месяцев 2024 года составила более 1,9 млрд грн. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Выплаты составили более 856 млн. грн.
Одним из самых успешных направлений страхования компании ARX является добровольное автострахование КАСКО. За 6 месяцев 2024 года собрано более 1 млрд грн, что на 24% больше, чем в прошлом году. Компания первой предложила актуальный продукт КАСКО «Залізний купол», защищающий авто от военных рисков. Покрывается даже полная гибель авто. Всего можно выбирать из 5 программ КАСКО. Приобрести полис можно даже удаленно, сделав видеообзор авто с помощью приложения MyARX.
Сумма премий по ОСАГО составляет более 155 млн грн (+25% к прошлому году). ОСАГО или Автогражданка от ARX – одна из самых надежных на рынке, ее легко приобрести онлайн на сайте компании. У каждого полиса есть дополнительная опция «Автоконсьерж», все договоры можно удобно держать в приложении MyARX. Премии по медицинскому страхованию составляют более 277 млн грн, страхованию имущества - более 219 млн грн
Во втором квартале IX Национальный рейтинг качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты" признал репутацию ARX лучшей на страховом рынке Украины. Корпоративная социальная ответственность прочно встроена в стратегию и ДНК бренда ARX. ARX продолжает сотрудничество с фондом компетентной помощи армии «Повернись живим», активно участвуя в их проектах.
Всего на нужды ВСУ с начала войны направлено более 65 млн. грн. За 6 месяцев компании ARX и ARX Life заплатили более 236 млн грн налогов, а всего с начала полномасштабного вторжения заплачено 1 млрд грн в государственный бюджет. Андрей Перетяжко, председатель правления страховой ARX, отметил: «Все понимают, что сейчас вопрос поступления налогов важен как никогда. У каждого топ-менеджера сегодня должно быть две цифры в голове: сколько мы заплатили налогов и отправили донатов»
Компания ARX уже 30 лет оперирует на рынке Украины, каждый день выплачивается почти 5 млн грн страховых возмещений