Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России

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"Мы не будем посылать Украине ракетные системы, которыми они могут нанести удар внутри России", – сказал президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, передадут ли они Украине ракеты большой дальности. 30 мая 2022 года.

"Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы выполнили", – ответил Байден на вопрос журналиста о том, обещал ли он президенту Украины поставить ракеты ATACMS. 4 октября 2023 года.

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", – отметил Шольц в интервью The New York Times, объясняя, почему Германия не отправляет свои танки по Украине. 25 сентября 2022 года.

"Вместе с нашими союзниками мы предоставляем Украине танки для того, чтобы она могла защитить себя. Мы тщательно взвесили решение о каждой поставке оружия, скоординировали его с союзниками, прежде всего США. Такой общий подход является предохранителем от эскалации войны", – сказал Шольц 5 февраля. 2023, анонсируя передачу Украине немецких танков Leopard.

Все эти заявления разделяют полгода, год или полтора. В войне такой срок имеет свою цену и другое количественное измерение. Эти заявления показывают, как западные лидеры могут менять свою позицию и насколько неизменной до сих пор остается их риторика.

Что сдерживает Запад?

В начале полномасштабного вторжения Украина просила партнеров об эффективной западной артиллерии. Прошли месяцы прежде, чем ВСУ начали получать M777, Caesar, Panzerhaubitze 2000 и РСЗО HIMARS. Тогда же в Киеве стали призывать союзников предоставить не советские танки и системы ПВО. Спустя год на вооружении Украины начали появляться IRIS-T, NASAMS, Patriot, Challenger, Abrams и Leopard. Еще не менее полутора лет прошло прежде, чем Запад передал первые истребители F-16.

Многие колебания партнеров касались передачи ракетного вооружения, способного стрелять более чем на 80 километров. И в конце концов Великобритания и Франция прислали свои StormShadow/SCALP EG с дальностью от 250 – 560 километров, а впоследствии и США – установки ATACMS, которые могут бить на расстояние от 165 до 300 километров. Предоставление этого вооружения сопровождалось условием для Украины – не стрелять по территории РФ. Долгое время Вооруженные силы соблюдали этот запрет, пока не изменились условия "игры". После российского наступления на севере Харьковской области ближний тыл противника начал пролегать уже на территории России.

Через месяц США разрешили использовать для ударов по областям РФ, граничащим с Харьковщиной и Сумщиной, установки HIMARS с ракетами GMLRS, но не ATACMS. Тогда же была информация, что Великобритания и Франция якобы тоже согласились на применение своих ракет, однако, похоже, что на самом деле разрешения так и не было.

Три недели назад ВСУ начали наступательные действия в Курской области России, граничащей с Сумщиной. Украинские власти четко не артикулируют цели и задачи этой операции, за исключением заявлений о том, что она должна приблизить завершение войны.

РСЗО HIMARS на вооружении ВСУ (фото: GettyImages)

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский отметил, что в боях в Курской области уже были замечены американские колесные бронемашины Stryker, британские танки Challenger 2, немецкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Wisent 1 на базе Leopard 1 и польские PT-91 Twardy. Кроме того, на одном из видео фиксировались немецкие БМП Marder. В то же время все ракетно-артиллерийские удары с западного оружия наносились исключительно с GMLRS HIMARS. Вероятно, несколькими такими ракетами была разбита вражеская колонна с численностью до батальона войск под Рыльском.

С началом курской операции украинские власти еще активнее стали призывать Запад убрать барьеры, запрещающие бить их ракетным вооружением по России. До сих пор, например, в США официально мотивировали свое "нет" тем, чтобы не было "эскалации" с "расширением войны за пределы Украины". Однако война уже перекинулась на территорию России, поэтому о какой еще большей эскалации может идти речь, к тому же, в условиях, когда Путин, очевидно, считает Донецкую область более значимой, чем Курскую?

Отвечая на вопрос журналиста РБК-Украина на пресс-конференции несколько дней назад, что говорят партнеры на просьбу разрешить бить своим оружием по России, Владимир Зеленский сказал: пытаются не говорить с ним об этом. "Но я поднимаю этот вопрос. Вот так – Олимпиада прошла, а пинг-понг остался", – отметил Зеленский.

Один из информированных собеседников РБК-Украина в дипломатических кругах говорит, что Лондон в принципе мог бы дать разрешение на удары по России со StormShadow. Однако для этого им также нужно согласие еще трех стран, говорит источник. Во-первых, Франции – ведь эти ракеты – совместная франко-британская разработка, и плюс Германии и США – их компоненты тоже содержатся в этих ракетах. А эти три страны все еще выступают против из-за опасений эскалации. Хотя курская операция должна была, напротив, развеять эти опасения, говорит собеседник издания.

Такая политика является отражением неспособности США, Германии и других правительств фактически заявить, что они хотят победы Украины над Россией, считает бывший командующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. Эти страны, по его словам, не справляются с решающей задачей – определением стратегического исхода, которого они хотят от украинско-российского конфликта.

"Даже несмотря на то, что это четко в стратегических интересах США и Европы – чтобы Россия потерпела поражение и была вынуждена вернуться к границам Украины и России 1991 года. Эта неудача является результатом чрезмерного, необоснованного страха перед эскалацией со стороны России, перед использованием ядерного оружия, если Украина пересечет какую-то воображаемую красную линию, применяя оружие от Запада. В результате мы, Запад, занимаемся самосдерживанием вместо того, чтобы действовать решительно", – сказал в комментарии РБК-Украина Ходжес.

ВСУ могут применять ATACMS по объектам противника на оккупированных территориях, но не на территории РФ (фото: GettyImages)

Он добавил: сдерживание США от решительных действий из-за угрозы применения Россией тактического ядерного оружия является ужасным сигналом от Вашингтона не только для Москвы, но и для Северной Кореи, Ирана, Пакистана, Китая и любой другой страны, желающей иметь ядерное оружие.

Действительно ли Западу следует опасаться реакции России?

Аналитики ISW подсчитали, что на территории России есть 20 военных объектов, попадающих в зону действия HIMARS. В пределах же досягаемости ракет ATACMS находится аж 245 объектов. Только 16 из них – это аэродромы, с которых можно в теории быстро передислоцировать самолеты, чтобы снивелировать удар.

Однако большинство, по оценке экспертов Института – это большие военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные базы, склады боеприпасов и постоянные штабы. Быстро передислоцировать оттуда какие-то средства или усилить их защиту – почти невозможно. Вместо этого массовое перемещение таких объектов от зоны поражения ракет ATACMS очень бы усложнило российскую логистику во всем театре боевых действий и оказало значительное оперативное давление на оккупационную армию.

Исследователь России в ISW Анжелика Эванс обращает внимание, что западные чиновники достаточно активно поддерживают операцию Украины в Курской области. Однако продолжают выражать обеспокоенность о возможном риске эскалации, если Украина получит зеленый свет на применение их дальнобойного оружия для ударов по военным целям в тыловых районах России.

"К сожалению, кремлевская кампания рефлексивного контроля исторически успешно сдерживала западную поддержку Украины, постоянно угрожая обычной или ядерной эскалацией в ответ на увеличение военной помощи Запада или риторики в поддержку Украины. Однако мы очень редко видели, как Кремль действительно по сути реагирует на увеличение западной поддержки Украины", – сказала в комментарии РБК-Украина Эванс.

По ее словам, нынешнее вторжение Украины в Курскую область пролило свет на пустоту российских красных линий и насколько медленно и нерешительно Кремль реагирует на любую вероятную "эскалацию". Эванс добавила: несмотря на то, что две недели назад в Курскую область продвинулись украинские войска, оснащенные американскими, немецкими, французскими и британскими боевыми машинами, российские власти до сих пор не желают объявлять состояние войны, военное положение или объявлять еще одну волну мобилизации. Кроме того, как отметили в ISW, Россия не передислоцировала значительное количество боеспособных подразделений из приоритетных прифронтовых районов Украины.

"Мы не наблюдали никаких серьезных эскалационных действий России за последние недели. И в самом деле Кремль, похоже, продолжает уделять приоритетное внимание медленным, изнурительным успехам на Донетчине, чем защите и возвращению российской территории в Курской области. Отдельные западные чиновники выразили поддержку снятию ограничений на возможность Украины бить по военным объектам в России западным оружием в последние дни, и, надеюсь, мы увидим, что больше западных правительств будут двигаться к ослаблению этих ограничений", – сказала специалист ISW.

По мнению Киричевского, весь запрет Запада может упираться в то, что у них на самом деле нет достаточного количества ракет, чтобы удовлетворить потребности ВСУ. Во Франции было всего около 600 SCALP, Великобритания заказывала всего 1000 StormShadow, из которых немало было отстреляно. ATACMS в США тоже было на складах около тысячи единиц всего.

Во-вторых, по словам Киричевского, у украинской армии и партнеров могут быть проблемы с точными разведданными о российских военных объектах. В отличие от акватории Черного моря, где "натовская" авиация постоянно совершает полеты и может вести разведку, над Курщиной и Белгородщиной такого нет.

"Нам же не могли партнеры отдать все эти запасы. Логично, что, по убеждению Запада, следует стрелять этими ракетами туда, куда можно обеспечить плюс-минус точность попадания. И очевидно, что партнерам такую точность попадания удается обеспечить разве что во временно оккупированном Крыму. Поэтому лучше рассказывать, что это эскалация, о "красных линиях" и тому подобное, чем признать свою слабость", – считает Киричевский.

Есть еще одна важная деталь, которую обнаружили аналитики Defense Express. Для поражения аэродромов в оккупированном Крыму нужны меньшие расходы ракет, поскольку они сами по себе меньше по площади. В то время как, например, на Морозовск, при условии, что у россиян там вообще не было бы ПВО, нужно было бы около 50 ракет.

Военные объекты РФ, входящие в зону поражения ATACMS (карта ISW)

Другим вариантом для ВСУ могла быть передача ракет AGM-158-JASSM к истребителям F-16, у которых дальность стрельбы в пределах 400 километров, говорит Киричевский. Однако пока союзники не согласовывали предоставление нам такого вооружения, по крайней мере, исходя из публичной информации.

Практика сотрудничества Украины с партнерами за время войны демонстрирует: нашим представителям власти, дипломатам, сторонникам за рубежом удается пробивать едва ли не все барьеры Запада по передаче и использованию того или иного оружия или техники. Вся проблема в том, что на это уходит время, в течение которого ВСУ вынуждены фактически воевать с завязанными руками. Учитывая, как отпадали предыдущие табу Запада, вероятно, страны-союзники станут более покладистыми и в вопросе ударов по РФ. А до этого времени Украине придется полагаться на собственные средства, которые уже успешно отрабатывают по территории противника.