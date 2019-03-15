Прихильники Зеленського хочуть змін і не сприймають корупцію, - світові ЗМІ

Світові ЗМІ оцінили шанси Зеленського на виборах президента

Мировая пресса обсуждает феномен комика, кандидата в президенты Украины на выборах в 2019 году Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие публикации.

Так, агентство Bloomberg пишет, что нет ничего смешного в том, почему у Зеленского появился шанс в связи с выборами президента в Украине.

"В драматических революциях 2004 и 2014 годов украинцы дважды пытались сломить политическую систему, в которой богатые олигархи, по-видимому, сменяли друг друга, доя государство. Обе попытки искоренить системную коррупцию широко рассматриваются как неудачи, несмотря на создание нового агентства по борьбе с коррупцией и широкомасштабную чистку банков", – сказано в материале.

Авторы отмечают, что столкнувшись со знакомыми кандидатами, которые, кажется, предлагают все то же самое, – почти миллиардером, действующим президентом Петром Порошенко, бывшим премьер-министром и бывшим магнатом природного газа Юлией Тимошенко – избиратели, похоже, находятся в абсурдной ситуации. Комик Зеленский, чье шоу "Слуга народа" направлено против ненавистной элиты, лидирует в опросах общественного мнения в преддверии выборов 31 марта.

О том, что Зеленский спутал карты украинским политикам-тяжеловесам, пишет The Washington Post.

"Зеленский, который объявил о своем выдвижении в новогоднюю ночь, опережает Тимошенко и Порошенко почти во всех опубликованных соцопросах с начала февраля. Главную роль здесь сыграло разочарование и недовольство современными политиками", – сказано в статье.

The Washington Post также цитирует украинского политолога Владимира Фесенко, который считает, что Зеленскому удалось преодолеть пропасть между востоком и западом, русскоязычными и украиноязычными в стране. В противовес этому, кампания Порошенко сосредоточена на вопросах национальной идентичности, религии и безопасности. Но его пребывание в должности омрачено коррупционными скандалами, особенно в оборонной сфере, отмечается в материале.

А британское издание The Conversation отмечает, что украинская молодежь хочет перемен и делает ставку на Зеленского.

"Сторонники Зеленского движимы стремлением к новым лицам и подходам, а также их беспокоит системная коррупция, которая давно преследует государственный сектор Украины. Поддержка Зеленского со стороны молодежи демонстрирует отказ от Порошенко и его правительства, который проводит кампанию под лозунгом "Армия, язык, церковь". Эта консервативная повестка дня крайне непопулярна среди молодого поколения украинцев", – сказано в материале.

При этом британское издание отмечает, что актер имеет поддержку и среди других возрастных групп: "Зеленский монополизирует поддержку в возрасте от 18 до 40 лет во всех регионах Украины. Зеленский также лидирует в возрастной группе 40-50 лет и лишь немного уступает нынешнему президенту Порошенко среди людей в возрасте от 50 до 60 лет".

В свою очередь издание Politico отмечет, что поддержка Зеленского во многом спровоцирована неприятием Порошенко, переизбрание которого "увековечит олигархическую систему".

"За три недели до голосования 31 марта в опросах лидирует главный новичок, актер и комик Владимир Зеленский. Почему? Потому что голосование за него стало отражением неприятия Порошенко, которого люди считают неспособным осуществить системную реформу, открытость, ответственность и честную игру. И это неудивительно: он, как утверждается, участвует в крупной коррупционной схеме, связанной с оборонным сектором, и его так называемое "подавление коррупции" было нерешительным", – сказано в статье.