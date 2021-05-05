Сторона захисту сподівається на об'єктивність нового прокурора у справі "Роттердам+", - адвокат

"Новому процесуальному керівнику знадобиться час, щоб детально вивчити матеріали справи, дати оцінку зібраним слідством матеріалам і висновкам численних експертиз. Ми сподіваємося, що новий прокурор дасть об'єктивну оцінку зібраним матеріалам і прийме справедливе рішення", - заявила адвокат.

Також адвокати переконані, що справа має бути остаточно закрита, оскільки жодна державна або міжнародна експертиза не встановила збитку від дії формули.

"Підстав для передачі цієї справи до суду як не було, так і немає. Понад 10 державних і міжнародних експертних інститутів в ході досудового розслідування підтвердили, як економічну, так і юридичну обґрунтованість формули "Роттердам+", - підсумувала адвокат.

Нагадаємо, 9 квітня САП втретє закрила справу " Роттердам+".

Перший раз справу було закрито 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

У ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських та 10 іноземних експертиз підтвердили її обґрунтованість.

Крім цього Вищий антикорупційний суд ще тричі підтвердив законність та обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та дійшли висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

21 квітня перший заступник голови САП прийняв рішення знову скасувати закриття цієї справи, а 5 травня генеральний прокурор Ірина Венедиктова змінила прокурора, які вів справу останні 3 роки.