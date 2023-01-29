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По стопам Макрона. Шольц хочет продолжить общение с Путиным по телефону

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины в прямых переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Шольц отметил, что держит канал для переговоров с Кремлем открытым.

"Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", - сказал канцлер.

По словам Шольца, пока Россия продолжает войну с неослабевающей агрессией, текущая ситуация не изменится. Хотя телефонные разговоры с Путиным носили "невежливый тон", он снова и снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой", что "неприемлемо".

"Иногда были и конкретные вопросы об обмене пленными, экспорте зерна из Украины и Запорожской АЭС. Но мне важно, чтобы переговоры всегда возвращались к актуальной теме", - заявил Шольц.

В связи с новыми требованиями к поставкам истребителей в Украину Шольц предостерег от "вступления в постоянную конкурентную борьбу, когда речь идет о системах вооружения".

По его словам, вопрос о боевых самолетах даже не возникает.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит "говорить с Россией". Даже несмотря на критику.

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Олаф Шольц