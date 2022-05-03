Stop Bloody Energy збільшив перелік компаній, які все ще працюють з Росією

Розширений перелік виробників енергетичного обладнання та нафтосервісних компаній, які все ще продовжують працювати з Росією.

Зокрема, до переліку потрапили нафтосервісні компанії з Норвегії, Франції, Італії, Данії та інших західних країн, а саме Resman, Beicip-Franlab, Drillmec, Welltec, Trican Well Services, Sulzer, KSB та Axens.

Своєю чергою до переліку компаній, які виробляють обладнання для енергетичної промисловості, увійшли німецькі Tiefenbach Control Systems, Kamat, Hauhinco Maschinenfabrik, Wolfgang Preinfalk, Breuer-Motoren, JDT, Thiele, Krummenauer, Betek, а також чеська Řetězárna.

Нагадаємо, що в березні група ДТЕК, НАК "Нафтогаз України" та НЕК "Укренерго" запустили проєкт Stop Bloody Energy, у рамках якого вони закликають західні компанії припинити співпрацю з росією у паливно-енергетичній сфері.