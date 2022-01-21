Столтенберга просять залишитися генсеком НАТО, його повноваження закінчуються восени

За даними видання, низка провідних країн НАТО просить Столтенберга залишитися генеральним секретарем навіть після закінчення його повноважень 1 жовтня 2022 року. США і Німеччина вже зверталися до нього з таким проханням.

Також Verdens Gang зазначає, що дану інформацію підвели в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Відзначимо, в грудні минулого року Столтенберг заявив, що претендує на посаду голови Центрального банку Норвегії. При цьому якщо оберуть його кандидатуру, то він не зможе приступити до роботи, поки не закінчиться його мандат в НАТО.

"Погодитися з новим генеральним секретарем для 30 країн-членів завжди проблематично, і це може бути тим, на що вони зараз не хочуть витрачати внутрішню політичну енергію. Можливо, простіше умовити Столтенберга ще побути генсеком НАТО якийсь час", - зазначив глава норвезької дослідницької групи NUPI з питань безпеки і оборони Карстен Фрііс.