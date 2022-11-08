Столтенберг об увеличении оборонного бюджета стран НАТО: трудный и необходимый шаг

Увеличение оборонных расходов до 2 процентов ВВП - трудная задача для многих стран НАТО, но эти расходы необходимы, поскольку без мира и стабильности невозможно решать какие-либо мирные задачи.

"Я полностью понимаю, что союзникам по НАТО трудно выполнять требование о повышении оборонных расходов до 2 процентов от ВВП. Был период, когда все члены НАТО сокращали оборонные расходы, потому что мы верили в более безопасный и мирный мир после завершения "холодной войны". Но жестокая реальность в том, что сейчас мы живем в более опасном мире", - отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что РФ систематически использует военную силу против своих соседей. Россия применила военную силу против Украины в 2014 году, и совершила полномасштабное вторжение прошлой зимой.

"Если мы будем видеть, что Россия становится менее агрессивной, не будет столь большой потребности инвестировать в оборону так много, как сейчас. Но без мира мы не сможем решить какие-либо задачи в мире", - добавил Столтенберг.