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Столтенберг призвал готовиться к усилению атак РФ по объектам инфраструктуры Украины

Вторник 28 ноября 2023 12:46
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Столтенберг призвал готовиться к усилению атак РФ по объектам инфраструктуры Украины Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к усилению атак России по объектам инфраструктуры Украины этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции перед заседанием министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе.

"Мы конечно рассмотрим ситуацию в Украине. Мы видим интенсивные боевые действия вдоль линии фронта. И мы видим волны ударов беспилотников по украинским городам, объектам инфраструктуры. И нужно готовиться к большему количеству нападений против украинских городов. Поэтому очень важно, чтобы страны- члены НАТО и дальше поддерживали Украину", - сказал Столтенберг.

По его словам, ожидается, что страны-члены подтвердят непоколебимую поддержку Украины на встрече Совета Украина-НАТО, где будет присутствовать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Подготовка к зиме

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупредили о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

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