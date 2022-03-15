Столтенберг про можливе падіння ракети РФ на території НАТО: завжди є ризик випадковості

На питання про те, як відреагує НАТО на те, що якась російська ракета може потрапити на території країн-союзників, генеральний секретар Єнс Столтенберг відповів, що є ризик випадковостей.

Він підкреслив, що ключовий обов'язок НАТО - це захищати всіх союзників НАТО і вже посилено присутність на сході.

"Ключовий обов'язок НАТО - це захищати всіх союзників НАТО. Щоб це забезпечити, ми повинні враховувати більш небезпечну ситуацію в Європі, заподіяну вторгненням Росії в Україну. Ми посилили присутність на сході НАТО.

Напад на одного союзника викличе реакцію всіх союзників, тоді ми будемо захищати всю територію союзників НАТО. Якщо ми будемо бачити активізацію військової активності біля кордонів НАТО, то завжди є ризик випадковостей", - сказав Столтенберг.

Він додав, що зараз проводиться моніторинг повітряного простору, щоб попередити ризик таких випадковостей.

"Тому слід попередити ризик таких випадковостей. А якщо це станеться, потрібно зробити все, щоб не призвело до небезпечних ситуацій. Ми моніторимо повітряний простір і прикордонні території у НАТО і наші командири роблять все можливе, щоб запобігти такій випадковості, щоб вони не вийшли з-під контролю, якщо така ситуація відбудеться", - пояснив генсек НАТО.

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