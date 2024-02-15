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Столтенберг отреагировал на сообщения в СМИ о планах РФ по ядерному оружию в космосе

Архивное фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Североатлантический альянс всегда отслеживает все потенциальные испытания во всех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

У него спросили о том, что РФ якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе.

"Я могу сказать, что по своей сути мы постоянно обмениваемся разведданными между союзниками", - сказал он.

По его словам, союзники всегда отслеживают все потенциальные испытания во всех областях по всем направлениям сейчас и тогда.

Что предшествовало

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал об угрозе национальной безопасности, однако более широкий брифинг состоится завтра.

А CNN писало, что глава комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности всем членам Конгресса для изучения. Это может быть связано с Россией.

Вчера издание ABC News сообщило, что РФ хочет разместить ядерное оружие в космосе, поэтому председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил разведданные о серьезной угрозе национальной безопасности США.

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НАТОРоссийская ФедерацияЙенс СтолтенбергЯдерное оружие