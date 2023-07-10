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Столтенберг ответил на условия Эрдогана по членству Швеции в НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Турции не стоит забывать про договоренности, которые были достигнуты в Мадриде в июне 2022 года. При этом есть все перспективы, чтобы получить "правильные решения" о членстве Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в преддверии Вильнюсского саммита.

По его словам, он поддерживает амбиции Турции стать членом в ЕС, но в то же время подчеркнул договоренности, которые были заключены в Мадриде, нужно помнить.

"В частности, конкретных условий, которым должна соответствовать Швеция, чтобы стать членом НАТО и фактически Швеции удалось сделать очень многое", - отметил он.

Столтенберг добавил, что ему удалось поговорить с президентом Турции Эрдоганом несколько недель назад и их разговор "был конструктивным".

"Мы поговорили о важности внедрения постоянного механизма, установленного Швецией, Финляндией и НАТО. И была встреча несколько дней назад в Брюсселе. Действительно прогресс очевиден. Сегодня будут еще другие переговоры", - рассказал он.

Он выразил убеждение, что есть все перспективы, чтобы получить правильные решения о членстве Швеции в НАТО.

"Конечно, мы не говорим о гарантиях. Но сейчас есть правильное время во время саммита, когда лидеры могут выразить все свои опасения и добиться прогресса", - констатировал Столтенберг.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Альянс в 2022 году. Ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии. В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Швеции и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, в котором были очерчены аспекты поддержки трех стран друг другу в вопросах угроз безопасности. Недавно Эрдоган заявил, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО после того, как Евросоюз откроет путь для присоединения Анкары к блоку.

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НАТОШвецияЙенс СтолтенбергРеджеп Тайип Эрдоган