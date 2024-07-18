Столтенберг рассказал, когда начнет работу командование НАТО по координации поддержки Украины

Командование НАТО по координации поддержки Украины начнет работу в Германии с сентября.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он напомнил, что страны НАТО договорились о создании командования для координации и предоставления помощи в области безопасности и обучения для Украины. "Это командование начнет работу в сентябре, в нем будет 700 человек в Германии... и оно будет оказывать поддержку и помощь в обеспечении безопасности Украины и координировать усилия союзников по НАТО", - заявил он.