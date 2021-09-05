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Столтенберг застеріг від створення єдиної армії Євросоюзу

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Неділя 05 вересня 2021 04:53
Столтенберг застеріг від створення єдиної армії Євросоюзу Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар альянсу НАТО Єнс Столтенберг вважає, що єдина армія Європейського Союзу може викликати розкол у безпеці Європи і ніколи не зможе замінити собою НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Він назвав Сполучені Штати, Туреччину і Канаду ключовими країнами НАТО, які не входять до складу Європейського Союзу, проте є головними гарантами безпеки ЄС.

"Я вітаю Європейські зусилля в області забезпечення оборони, проте щось подібне ніколи не зможе замінити НАТО. Крім того, необхідно гарантувати, що Європа і Північна Америка будуть триматися разом. Будь-яка спроба послабити Зв'язок Північної Америки і Європи не тільки послабить НАТО, але і роз'єднає Європу. Частково справа в грошах, так як 80% наших оборонних витрат припадає на союзників, які не є членами ЄС", - заявив Столтенберг.

Раньше Столтенберг заявив, що Росія і Китай разом з іншими країнами повинні протидіяти терористичним угрупованням на території Афганістану. На даний момент країни підтримують контакти з талібами.

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