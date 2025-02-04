Столтенберг займет должность министра финансов Норвегии

Отмечается, что Столтенберг, который сейчас является председателем Мюнхенской конференции по безопасности, получил предложение занять должность министра финансов Норвегии.

"Он вернется на свою должность на общественных началах во главе Мюнхенской конференции по безопасности, как только оставит государственную службу", - говорится в пресс-релизе.

Сам Столтенберг заявил, что для него является большой честью возглавить министерство

"Тщательно обдумав текущие вызовы, которые стоят перед нами, я решил принять просьбу премьер-министра Норвегии Йонаса Стьора исполнять обязанности его министра финансов. Я вернусь к Мюнхенской конференции по безопасности и к другим своим обязанностям после завершения моего пребывания на этом посту. Я благодарен за решение временно освободить меня от моих обязанностей, пока я снова буду служить своей стране. Я буду продолжать участвовать в работе ЦМБ и его многочисленных мероприятиях настолько, насколько это позволит мне моя новая должность", - заявил сам Столтенберг.

Напомним, Столтенберг дважды был премьер-министром Норвегии - в 2000-2001 годах, и в 2005-2013 годах. Он также возглавлял НАТО в течение десяти лет, включая первую каденцию Дональда Трампа. Столтенберг экономист по образованию и уже занимал пост министра финансов Норвегии в 1996-1997 годах.

Подробно о том, кто такой Столтенберг - читайте в материале РБК-Украина.