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Столтенберга призначено главою Центробанку Норвегії. ЗМІ назвали кандидатів на посаду генсека НАТО

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг призначений новим главою Центрального банку Норвегії. Восени Столтенберг піде з поста генсека Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центробанку Норвегії.

Він очолить центробанк в кінці цього року, приблизно з 1 грудня. Однак до приходу Столтенберга виконуючим обов'язки глави регулятора буде заступник Олсена Іда Уолден Бач.

Видання DPA повідомляє, що серед можливих кандидатів на посаду генсека НАТО розглядаються:

  • колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей,
  • прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,
  • прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас,
  • колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні,
  • президент Румунії Клаус Йоханніс.

Відзначимо, що Столтенберг подав заявку на пост глави норвезького банку в грудні минулого року.

Єнс Столтенберг за освітою економіст. На посаду генсека НАТО його призначили в 2014 році. До цього Столтенберг очолював Норвезьку робітничу партію, обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії, а також був міністром фінансів.

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НАТОЄнс СтолтенбергНорвегия