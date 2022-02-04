Столтенберга призначено главою Центробанку Норвегії. ЗМІ назвали кандидатів на посаду генсека НАТО

Він очолить центробанк в кінці цього року, приблизно з 1 грудня. Однак до приходу Столтенберга виконуючим обов'язки глави регулятора буде заступник Олсена Іда Уолден Бач.

Видання DPA повідомляє, що серед можливих кандидатів на посаду генсека НАТО розглядаються:

колишній прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей,

прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте,

прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас,

колишній комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні,

президент Румунії Клаус Йоханніс.

Відзначимо, що Столтенберг подав заявку на пост глави норвезького банку в грудні минулого року.

Єнс Столтенберг за освітою економіст. На посаду генсека НАТО його призначили в 2014 році. До цього Столтенберг очолював Норвезьку робітничу партію, обіймав посаду прем'єр-міністра Норвегії, а також був міністром фінансів.