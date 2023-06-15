Столтенберг о контрнаступлении: Украина будет иметь более сильные позиции, если добьется успеха

"Мы не видим никакой готовности со стороны Путина, что он готов к переговорам и миру. Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что пока неизвестно, когда Украина и Россия могут сесть за стол переговоров. Генсек подчеркнул, что цель НАТО сейчас помочь Украине в освобождении территорий.

"Но если мы хотим мира, нам необходимо постоянно оказывать военную поддержку Украине. Ведь это единственный путь к тому, чтобы Украина продолжила освобождать свои территории. А также для того, чтобы послать четкий месседж Москве, что Россия не выиграет на поле битвы", - подчеркнул генсек Альянса.

Украина начала наступление

В первые недели лета украинские войска усилили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. ВСУ удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Генштаб ВСУ сообщил, что наступление Сил обороны Украины продолжается на трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Украинские военные имеют определенные успехи.

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