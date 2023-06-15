RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Столтенберг о контрнаступлении: Украина будет иметь более сильные позиции, если добьется успеха

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина будет иметь более сильные позиции на переговорах с РФ, если добьется успеха в контрнаступлении. Пока что российский диктатор Владимир Путин не готов к переговорам и миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время общения со СМИ перед встречей в формате "Рамштайн".

"Мы не видим никакой готовности со стороны Путина, что он готов к переговорам и миру. Конечно, Украина будет иметь более сильные позиции за столом переговоров, если добьется большего успеха в контрнаступлении. И, возможно, на определенном этапе Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле битвы, и он решит, что нужно сесть за стол переговоров", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что пока неизвестно, когда Украина и Россия могут сесть за стол переговоров. Генсек подчеркнул, что цель НАТО сейчас помочь Украине в освобождении территорий.

"Но если мы хотим мира, нам необходимо постоянно оказывать военную поддержку Украине. Ведь это единственный путь к тому, чтобы Украина продолжила освобождать свои территории. А также для того, чтобы послать четкий месседж Москве, что Россия не выиграет на поле битвы", - подчеркнул генсек Альянса.

Украина начала наступление

В первые недели лета украинские войска усилили наступательные действия на востоке и юго-востоке Украины. ВСУ удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

Генштаб ВСУ сообщил, что наступление Сил обороны Украины продолжается на трех направлениях - Бердянском, Мариупольском и Бахмутском. Украинские военные имеют определенные успехи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОЙенс СтолтенбергВойна в УкраинеВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ