Сутички біля мерії Алмати. Кількість постраждалих йде на десятки

Внаслідок сутичок біля мерії Алмати (Акімату) постраждали десятки людей. При цьому мітингувальники атакують карети швидкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KazTAG .

"Медикам вдалося заповнити машину швидкою максимальною кількістю постраждалих і поїхати", - додають у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, до місця подій вдалося проїхати лише одній кареті швидкої допомоги, при цьому натовп намагався завадити відвезти побитих.

"Кількість постраждалих у результаті сутичок біля акімату Алмати пішов на десятки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (Акімат). У будівлі вибиті вікна та двері. Крім того, в місті горить будівля прокуратури, а також сам Акімат.

Детально про всі події в місті Алмати в матеріалі РБК-Україна.