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Сутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до влади

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Київ, Неділя 10 жовтня 2021 14:54
Сутички під будинком Порошенка: п’ятий президент звернувся до влади Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко в ніч на 10 жовтня під час спілкування зі своїми прихильниками, що зібралися біля його будинку, пригрозив владі відповідальністю за сутички, які відбулися в Козині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Порошенка у Facebook.

За його словами, під його помешкання прибули "російськомовні тітушки, що за гроші готові продати Україну". Між прихильниками й противниками Порошенка сталися сутички.

"Цим брудним сценарієм, зробленим за гроші, вкрадені у платників податків, вони намагаються відвернути увагу, щоб уникнути відповідальності. Дякую ветеранам та активістам, які не дали цьому відбутися. Ви усі великі молодці!" - написав Порошенко.

Як відомо, у Козині на Київщині десятки молодиків почали прориватися в будинок Петра Порошенка. Між ними та прихильниками Порошенка відбулися сутички, відео та фото яких виклали у мережу депутати "ЄС".

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