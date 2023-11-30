Век Киссинджера. Чем запомнился один из самых влиятельных дипломатов США

При подготовке материала использовались публикации BBC, AFP, CBS News и колонка Генри Киссинджера для The Spectator.

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Будучи советником по нацбезопасности и госсекретарем США, Киссинджер проводил политику разрядки, которая привела к потеплению отношений с Китаем и СССР. Его челночная дипломатия помогла положить конец арабо-израильскому конфликту 1973 года, а участие в переговорах по Парижским мирным соглашениям вывели Америку из кошмарной войны во Вьетнаме.

Его "реализм" в международных отношениях - Realpolitik - осуждали как аморальный. Как минимум, Киссинджеру вменяли молчаливую поддержку кровавого переворота в Чили и игнорирование "грязной войны" аргентинских военных против своего народа. И несмотря на присуждение Нобелевской премии мира, критики называли его военным преступником.

Ранние годы: побег от нацистов и Вторая мировая война

Генри Киссинджер родился 27 мая 1923 года в немецком городе Фюрте в религиозной еврейской семье. При рождении получил имя Хайнц, которое уже в США было изменено на Генри. Отец был школьным учителем, мать - домохозяйкой. Спасаясь от преследования нацистами, семья эмигрировала в США.

Киссинджеры поселились в Нью-Йорке, в районе Вашингтон-Хайтс на Манхэттене, где была большая немецкая и еврейская диаспора. Генри быстро ассимилировался в американскую культуру, но у него оставался восточно-франкский акцент. После года учебы в Средней школе Джорджа Вашингтона перевелся в вечернюю школу, а днем работал на фабрике по производству помазков для бритья.

После средней школы поступил в Нью-Йоркский Сити-колледж, где изучал бухгалтерский учет и продолжал работать. Не успев окончить учебу, был призван на службу в армию, в том же году получил американское гражданство. Сначала Киссинджера направили изучать инженерное дело, потом в 84-ю пехотную дивизию. Там обратили внимание на свободное владение немецким языком и перевили в военную разведку.

В составе своей дивизии участвовал в сражениях и вызывался на разведывательные задания во время Арденнской операции на юго-западе Бельгии зимой 1944-1945 годов. После этого в ходе американского продвижения в Германии его назначили ответственным за денацификацию города Крефельд. С заданием Киссинджер справился за 8 дней и перевелся в Корпус контрразведки, в составе которого выслеживал бывших офицеров гестапо и диверсантов в Ганновере.

Фото: Киссинджер построил карьеру дипломата после службы в армии и учебыв Гарварде (Getty Images)

С июня 1945 года занимался денацификацией района Бергштрасе (земля Гессен), в 1946-м стал преподавателем в школе разведки командования Вооруженных сил США в Европейской зоне. Там он продолжил работать еще год после завершения службы в армии.

Образование, начало карьеры и теория "малой ядерной войны"

По возвращению в США Генри Киссинджер изучал политологию в Гарварде, поднимаясь по академической лестнице. Получил степень бакалавра с отличием, а его дипломная работа на 388 страниц до сих пор остается самой объемной бакалаврской диссертацией Гарварда. В 1952 и 1954 годах получил степень магистра и доктора философии.

Еще будучи студентом, организовал международный семинар с целью объединить молодых лидеров всего мира в борьбе против коммунизма в условиях холодной войны. Семинар привлек внимание Центрального разведывательного управления (ЦРУ), которое в течение нескольких лет финансировало растущий бюджет. Киссинджер являлся директором семинара с 1951 по 1971 год.

С 1958 по 1971 год возглавлял программу по оборонным исследованиям Гарвардского университета, созданную для консультирования высших военных чиновников и политиков. В 1955-м был советником Операционного координационного комитета, подотчетного Совету нацбезопасности США. Также являлся директором по исследованиям в области ядерного оружия и внешней политики в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Результатом работы стала первая книга "Ядерное оружие и внешняя политика", которая вышла в 1957 году.

В ней говорилось о том, что в ядерной войне можно победить, если она будет ограниченной. По мнению автора, тактическое и стратегическое использование ракет малых размеров может быть вполне рациональным. Книга привлекла внимание к Киссинджеру, сделав его знаменитым, а так называемая теория "малой ядерной войны" до сих пор находит сторонников.

В следующем году в Гарварде появился Центр международных отношений, ставший прямым каналом взаимодействия с Вашингтоном. Этот центр готовил профессионалов для сложных политических и дипломатических миссий, а сам Киссинджер сыграл большую роль в построении связей между университетским персоналом и политиками. Помимо научно-преподавательской деятельности работал консультантом ряда правительственных агентств, а также Совета нацбезопасности США и Государственного департамента.

Уже в 1960-х считался одним из самых признанных, уважаемых и влиятельных мировых стратегических экспертов. Поддерживал губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, был его советником, когда тот выдвигался кандидатом в президенты от республиканцев в 1960, 1964 и 1968 годах.

Новоизбранный президент Ричард Никсон (годы президентства 1969-1974) назначил его советником по нацбезопасности. Официально Киссинджер вступил в должность в начале 1969-го, и считается, что это были сложные отношения. Никсон в целом полагался на советника, но был склонен к антисемитским высказываниям и подозрительности к американским евреям. В это время холодная война была в самом разгаре: только что удалось разрешить Карибский кризис, войска США все еще находились во Вьетнаме, а советская армия недавно вторглась в Чехословакию.

Разрядка с СССР, сближение с Китаем и Нобелевская премия мира за Вьетнам

Советником по нацбезопасности Киссинджер был до 1975 года, а в период с 1973 по 1977 год возглавлял Государственный департамент США. Это был первый случай, когда один человек занимал две должности одновременно. При Джеральде Форде (годы президентства 1973-1977) он продолжил работу на посту госсекретаря.

Во внешней политике США Киссинджер играл доминирующую роль, создал ряд подчиненных комитетов и увеличил штат Совета нацбезопасности. При нем Совет получил больше полномочий и при решении внешнеполитических задач замещал Госдеп, которому Никсон не доверял.

Фото: Киссинджер приложил руку к разрядке в отношениях с СССР и Китаем (Getty Images)

В период дипломатической деятельности Генри Киссинджер всегда находился в центре переговоров с СССР, Китаем, Японией, Израилем, Египтом, Северным Вьетнамом и другими странами. Он инициировал политику разрядки, которая привела к ослаблению напряженности в отношениях с СССР, сближение с Китаем, ему принадлежит идея ликвидации коммунистических движений в Южной Америке, а его 40-й комитет правительства США курировал тайные операции ЦРУ в 1970-1973 годах.

По словам биографа Найла Фергюсона, быстрый рост по служебной лестнице объяснялся как своевременностью, так и способностью к налаживанию связей.

"Киссинджер с самого начала посвятил значительную энергию построению сети, которая простиралась горизонтально во всех направлениях за пределами Вашингтонской кольцевой дороги, включая прессу, иностранные правительства и даже индустрию развлечений", - отметил он.

Разрядка в отношениях с СССР

Киссинджер отверг "моралистический" американский подход к внешней политике, выступая за более прагматичную доктрину, основанную на трезвом взгляде на баланс сил. Он отверг дипломатические подходы, основанные на антикоммунистической идеологии, предпочитая сотрудничать с Москвой, признавая СССР конкурирующей сверхдержавой.

При нем начались переговоры об ограничении стратегических вооружений, результатом которых стал соответствующий договор от 1972 года. Тогда же был подписан ряд других соглашений, в том числе договоры об ограничении систем противоракетной обороны и сокращении наступательных вооружений.

До этого Киссинджер организовал конфиденциальный канал с советским послом Анатолием Добрыниным. На секретных переговорах стороны улаживали разногласия касательно Вьетнама, Ближнего Востока, Кубы и еврейской эмиграции. Контакты продолжались постоянно, в результате в 1973-м был подписан договор о предотвращении ядерной войны, а в 1974-м Никсон во второй раз посетил Москву.

В 1973 году Киссинджер прямо заявил Никсону, что давление на Москву, чтобы она позволила советским евреям эмигрировать в Израиль, не является целью американской внешней политики.

"Если они даже будут помещать евреев в газовые камеры, это не проблема Америки. Может быть, это гуманитарная проблема", - заявил он. После того, как записи обнародовали в 2010 году, ветеран дипломатии извинился и подчеркнул, что слова были вырваны из контекста.

Фото: Киссинджер получил Нобелевскую премию мира за мирное соглашение по Вьетнаму (Getty Images)

В администрации Джеральда Форда Киссинджер продолжил играть главную роль во внешней политике и являлся ключевым звеном между президентом США и Леонидом Брежневым на саммитах во Владивостоке и Хельсинки, где были подписаны "Хельсинские соглашения".

Сближение с Китаем

Киссинджер придерживался мнения о том, что США только выиграют от сближения с Китаем, который мог стать хорошим противовесом СССР, и даже ввел для этого термин "трехсторонняя дипломатия". Первые попытки наладить связь происходили в режиме секретности не только от публики, но и от Госдепа.

С лета 1969 года в течение двух лет Никсон и Киссинджер через посредников обменивались сообщениями с китайскими лидерами Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем. Результатом стал тайный визит Киссинджера в Пекин 9-11 июля 1971 года, в ходе которого был согласован приезд Никсона в Китай. Впервые американский президент посетил КНР в феврале 1972 года. На переговорах Никсон признал Тайвань китайской территорией и пообещал вывести войска, как только спадет напряжение.

Эта поездка положила начало дипломатическим отношениям между двумя странами после 22-летней вражды и способствовала ослаблению напряженности в Юго-Восточной Азии.

Война во Вьетнаме и Нобелевская премия мира

Когда Киссинджер пришел в администрацию Никсона, война во Вьетнаме (1954-1975) длилась около 15 лет, становясь все более дорогостоящей и непопулярной. Он непосредственно согласовывал ковровые бомбардировки Камбоджи и держал это в секрете от Конгресса и общественности. Согласно отчету Пентагона, в результате бомбардировок, получивших название "Операция Меню", погибли от 150 000 до 500 000 мирных жителей.

К середине декабря 1972 года переговоры с Северным Вьетнамом провалились. Никсон отдал приказ бомбить Ханой в период Рождества, что вызвало протесты по всему миру. После этого переговоры возобновились, а в конце января 1973 года в Париже были подписаны мирные соглашения.

"Мы бомбили Северный Вьетнам, чтобы заставить его принять наши уступки", - позже говорил Киссинджер.

Осенью его номинировали на Нобелевскую премию мира вместе с главным переговорщиком Северного Вьетнама Ле Дык Тхо. Многие возмутились тем, что награда досталась человеку, сыгравшему ключевую роль в организации "рождественских ударов". Тхо отказался принять совместную премию мира на том основании, что Киссинджер нарушил перемирие.

Киссинджер и Украина: от "мира в обмен на территории" до "Украина должна быть в НАТО"

Генри Киссинджер многие годы сохранял интерес к России, и, кажется, до последнего времени "не видел" Украину самостоятельным государством. В своей книге "Дипломатия" (1994) он писал, что большинство ведущих фигур в России отказываются признать крах советской империи и легитимность Украины, "колыбели русского православия".

В 2008 году после поездки в Москву он заявил, что США должны оставить Россию в покое и смягчить риторику. Он также прямо призывал к тесному сотрудничеству, поскольку, по его мнению, Владимир Путин искал надежного стратегического партнера и отдавал предпочтение Америке. А российско-украинские противоречия Киссинджер называл одним из препятствий в налаживании тесного стратегического сотрудничества США и РФ. И говорил о необходимости прекратить расширение НАТО на восток, фактически выступая против предоставления Украины Плана действий по членству в Альянсе.

Фото: Генри Киссинджер под конец жизни изменил мнение о будущем Украины (Getty Images)

В 2014 году он раскритиковал осуждение Западом захвата Крыма и санкции против России. А в 2016-м посоветовал Дональду Трампу признать "господство" РФ над Украиной. Западные медиа также раскрыли генеральный план Киссинджера в отношении Украины. Его суть состояла в том, что Россия должна была стать гарантом безопасности восточных регионов с постепенным выводом войск в обмен на то, что Запад не будет вмешиваться в крымский вопрос. Речи о признании оккупации Крыма не шло, однако ее бы вывели за скобки в переговорах США и России.

Уже в мае 2022 года на фоне полномасштабного российского вторжения Киссинджер посоветовал Украине отказаться от части территорий в обмен на мир с Россией. Но его слова вызвали шквал критики как в самой Украине, так и на Западе. В декабре в колонке для The Spectator он предложил, что для начала мирного процесса Россия должна вывести войска к границам до 24 февраля 2022 года, а также допустил возможность референдумов на якобы "спорных территориях". Но главное - Киссинджер впервые заговорил о необходимости вступления Украины в НАТО.

Фактически он первым заявил о том, что мирный процесс должен быть связать Украину и НАТО на специальных условиях. То есть вступление в Альянс после войны (что Киссинджер ранее отвергал), но с гарантиями безопасности для части территорий, без Крыма и Донбасса.

Выступая на форуме в Давосе в январе 2023-го, ветеран дипломатии признал, что после российского вторжения вступление Украины в НАТО является желаемым результатом.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что это начнет именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Но сейчас идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла", - заявил он.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, реагируя на смерть Киссинджера, так охарактеризовал его наследие.

"Век Генри Киссинджера был нелегким, но великие вызовы соответствовали его великому и пытливому уму. Он изменил облик дипломатии. Ясный в мыслях, плодовитый в сочинениях. Его интеллектуальное наследие продолжит влиять на понимание дипломатии и мирового порядка", - написал он в соцсети X.