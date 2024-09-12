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Столица отправляет в Конотоп срочную помощь, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Столица предоставит срочную помощь Конотопу, минувшей ночью пострадавшему от массированного российского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Общался с Артемом Семенихиным - мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. , некоторые стройматериалы. В первую очередь, для восстановления поврежденных учебных заведений", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поддержал мэра Конотопа Артема Семенихина, раскритиковавшего власть из-за того, что забрала у общин НДФЛ.

"Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военное" НДФЛ, и "силовое" придумало). А теперь общины, в частности прифронтовые, вынуждены самостоятельно и практически без средств обеспечивать свое выживание", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что у города нет денег даже на обследование пострадавших домов и на закупку солярки для восстановления водоснабжения.

"Хочу передать привет депутатам Верховной Рады, принявшим абсурдный закон и забравшим деньги из местных бюджетов", - заявил мэр Конотопа.

Обстрел Конотопа

Российские войска массово обстреляли Конотоп в ночь на 12 сентября. В городе пропал свет, 14 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что ситуация с электроснабжением в Конотопе после атаки РФ критическая.

Россияне атаковали город "Шахедами". Под ударом оказались объекты энергетики и инфраструктуры, жилые многоэтажки, магазин, отделение банка. Один из пострадавших находится в коме, он ехал помогать спасать людей после атаки и попал под обстрел дронов.

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