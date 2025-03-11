Столица с начала года передала только одной 4 бригаде НГУ почти тысячу дронов, - Кличко

"От общины столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. Бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" отправились 400 цифровых FPV-дронов 8 Thermal, которые будут помогать уничтожать врага", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что с начала года из городского бюджета 4-й бригаде выделено уже 64 млн грн.

"Это средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. В прошлом году из бюджета столицы эта бригада получила 435 млн грн. В январе военным 4-й бригады столица передала 500 fpv-дронов и 50 Mavic 3Т", - сообщил Кличко.

Он также подчеркнул, что в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку Сил обороны и безопасности. Из них 4,9 млрд - на программу "Защитник Киева". Это средства, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оборудование.

"Мы продолжаем помогать нашим защитникам - и за средства общины столицы, и за небюджетные средства", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев направил на помощь военным почти 10 миллиардов гривен из своего бюджета. Это больше всего среди всех регионов.